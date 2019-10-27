العراق: أبلغنا واشنطن بمكان البغدادي قبل مقتله

قال العراق، اليوم الأحد، إن جهاز المخابرات الوطني حدد موقع زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، وأبلغ به الولايات المتحدة التي نفذت الغارة التي انتهت بمقتله.

وقال الجيش العراقي، في بيان: ‬‬"بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفقا لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبئ فيه رأس تنظيم داعش الإرهابي المجرم أبوبكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية".

وكان مسؤول في المخابرات أبلغ رويترز، في وقت سابق اليوم الأحد، بأن العراق أبلغ الولايات المتحدة بموقع البغدادي.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي استغرق ساعتين وشاركت فيه نحو 8 مروحيات.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي للبغدادي بعد مقتله مباشرة.





Advertisements

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن عملية استهداف البغدادي كانت ضمن أولويات إدارته لوقت طويل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بحثت عن زعيم داعش لسنوات.

وأكد أنه تم التأكد من هوية جثة أبوبكر البغدادي، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجر نفسه.

وأوضح أنه "تم وضع البغدادي تحت المراقبة منذ أسابيع، ووصلتنا معلومات جيدة.. حصلنا على معلومة عن مكان المجمع السكني الذي وصل إليه البغدادي واحتوائه على نفق.. هناك 8 مروحيات شاركت في عملية استهداف البغدادي".

يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ 5 سنوات، وأن مكان وجوده كان غير معلوم.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إلى البغدادي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر البغدادي في شريط فيديو، وهو الأول منذ نشر لقطات له في عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة للتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

وخلال السنوات الماضية، كانت هناك ادعاءات متعددة بمقتل البغدادي والتي كان يثبت عدم صحتها فيما بعد.