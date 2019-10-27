الإمارات: سنبقى الداعم للسعودية لما فيه مصلحة اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الإمارات ستبقى الداعم للسعودية لما فيه مصلحة اليمن وتحقيق أهداف التحالف العربي.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدة على تويتر: "بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة".

وأضاف: "أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية ونمضي معا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف".

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وأكد أن "القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، وكلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف، وتواصل الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق".







