الإمارات ونيوزيلندا تبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، ونظيره النيوزيلندي أندرو بريدجمان، علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين وسبل تعزيزه.

جاء ذلك خلال استقبال الظاهري في مقر الوزارة بأبوظبي نظيره النيوزيلندي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

ووفق الوكالة، فقد بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع الإماراتية، والوفد المرافق لوكيل وزارة الدفاع النيوزيلندي.