شاهد.. اللقطات الأولي لقتلي داعش أثناء عملية تصفية البغدادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - وكالات

نقلت قناة العربية الصور الأولي، لقتلي تنظيم داعش في المهمة التي نفذتها القوات الأمريكية في شمال سوريا، والتي قتل خلالها "أبو بكر البغدادي" زعيم التنظيم.



كما نشر موقع البيت الأبيض على "تويتر"، الأحد، صورتين للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وفريقه، وهم يشاهدون مباشرة تفاصيل عملية تصفية البغدادي.

Advertisements

وبث البيت الأبيض الصور، بعد قليل من انتهاء المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه الرئيس ترمب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش خلال غارة قادتها القوات الأميركية خلال الليل في سوريا.

وأوضح ترمب أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

وشرح أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غربي سوريا، وأنه قتل بعد أن فجّر سترته المفخخة.

ونوّه ترمب إلى أن هناك امرأتين قتلتا مع البغدادي كانتا ترتديان حزامين ناسفين، وأنه عهد بـ 11 طفلاً من أطفال البغدادي إلى طرف ثالث.

كما أضاف أن هناك مقاتلين مع البغدادي استسلموا وهم قيد الاعتقال حالياً