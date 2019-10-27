ناشطون يجمعون على أن البغدادي صناعة أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

أنقرة - الخليج 365

أجمع مراقبون، على أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي "البغدادي" صناعة أردوغان.



وقال الدكتور علي بن تميم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - إن "مقتل البغدادي يعني نهاية هذه"الخلافة" البائسة التي لم تقدم سوى الإرهاب والقتل والسبي والاغتصاب ".

وتابع" وهي ثمرة وهم وتطرف وخروج على ثوابت الأخلاق وعجز عن العبور من الماضي إلى المستقبل ومن ثقافة الموت إلى ثقافة الحياة فهل بقي للمتشددين بعد أن نفق البغدادي من شرعية".

أما المفردة غادة، قالت "ليش امريكا ما بلغت تركيا عن العمليه العسكريه اللي قامت فيها على حدودها على الرغم من ان تركيا عضو في الناتو؟".

Advertisements

وأجابت "ببساطه لأن الجميع يعلم عن دعم اردوغان لداعش سواء بالمال أو الملجأ، يعني اذا تركيا جاها علم عن العمليه بتحذر البغدادي وراح ينحاش".

أما تغريد، قالت "قتُل البغدادي وأصبح اردوغان الأب الروحي لعناصر تنظيم داعش الإرهابية".

وبينت أن "العمليات العسكرية اللي سوتها أمريكا ضد داعش والبغدادي وتعمد عدم إبلاغ تركيا فيها هي دليل على توتر العلاقة بينهم، وعلى عدم الثقة بتركيا الداعمة لداعش والإرهاب رغم وجودها في الناتو".

وكتب الناشطون بأن" تركيا هي الراعي الرسمي والداعم الاول لتنظيم داعش الارهابي وهذه ليست معلومات مغلوطة، إنما اتت وفقاً لعدة تقارير منشورة واخبار سابقة".

بدوره ذكر عبدالله، قائلا " لانه كان الطريق الوحيد لادخال فكر داعش لاوروبا مستغلا وجوده في الاتحاد الأوربي و ان تكون تركيا وسيلة وصل بين الطرفين الداعشي والعملاء المندسين داخل اوربا عن طريق صفقات تجارية يخفي إجرامه بغطائها الا ان تم كشف سره اليوم بمقتل البغدادي علئ حدود" .

بدوره يقول علي المطيري، إن تركيا تقدم لكل الدواعش العلاج المجاني في جميع مستشفيات تركيا وتدريبهم ليكون لهم عودة للإرهاب وإكمال إجرامهم.