عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد بن راشد يستقبل الرئيس البرازيلي

الأحد 27 أكتوبر 2019

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، مساء اليوم الأحد، فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الصديقة والوفد المرافق له.



ورحب سموه في بداية اللقاء بالرئيس الضيف آملاً أن تمهد زيارته الأولى لدولة الإمارات لبناء شراكة استراتيجية على مختلف الصعد و شتى الميادين مؤكداً أن دولة الإمارات تحرص على ترسيخ أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف دول وشعوب العالم بما يحقق المصالح العليا لشعب الإمارات وشعوب هذه الدول الصديقة التي تبادلنا الآراء والأفكار نفسها في بناء جسور للتواصل الإنساني بين مختلف شعوب العالم وثقافاتها.

من جانبه أعرب الرئيس البرازيلي عن رغبة حكومة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى مقومات الاستثمار المشترك الذي تتميز به بلاده والتي يمكنها أن تستقطب المستثمرين من دولة الإمارات خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة.