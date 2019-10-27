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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: لم نخسر أي من جنودنا وسنعلن قتلى داعش بعملية استهداف البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
واشنطن - الخليج 365
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر أي من جنودها في العملية التي أدت لمقتل زعيم تنظيم داعش "البغدادي".
وذكر ترامب في كلمة له بشأن عملية مقتل زعيم داعش، بأن "روسيا لم تعرف طبيعة المهمة الأميركية التي تمت في الأراضي السورية".
وأشار إلى أن "سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا لا علاقة له بعملية استهداف البغدادي".
ولفت إلى أن" البغدادي كان يسعى إلى إعادة تنظيم وبناء تنظيم داعش قبل قتله".
وقال ترامب "سنعلن عن عدد القتلى من داعش في العملية خلال 24 ساعة".
وشدد على أن "العراق لعب دورا كبيرا في الغارة التي نفذت الليلة الماضية".
وبين أن "البغدادي قتل ومعه 3 أطفال لا نعرف إن كانوا أطفاله أم لا".
وأوضح الرئيس الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية اعتقلت عددا من المقاتلين ممن كانوا مع البغدادي.
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