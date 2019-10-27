ترامب: زعيم داعش "البغدادي" قتل وهو يبكي ويصرخ كالجبناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

واشنطن - الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأحد، مقتل البغدادي زعيم تنظيم داعش في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.



وقال ترمب في مؤتمر صحفي "لقد راقبنا البغدادي قبل أسبوعين من العملية".

وتابع "جزء كبير من عملية استهداف البغدادي كان خطيرا جدا".

وأشار إلى أن "روسيا سمحت لنا بالتحليق في المناطق التي حلقت قواتنا فوقها".

وقدم ترمب الشكر إلى العراق وروسيا على المساعدة التي قدماها في عملية استهداف البغدادي.

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ومضى "واجهنا بعض إطلاق النار خلال العملية لكن تم إسكاته فورا".

وشدد أن "البغدادي قتل ومعه أطفاله الثلاثة،وقتل و هو يبكي ويصرخ كالجبناء".

وبين أن" البغدادي كان يغير مكان تواجده كثيرا".

وقال ترمب "سنعلن عن عدد القتلى في العملية خلال 24 ساعة".

ولفت إلى أن "عملية استهداف البغدادي كانت بالغة السرية و قلة عرفوا بها".