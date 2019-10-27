عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس البرازيلي يشيد بالعلاقات المتميزة مع الإمارات

الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365

أشاد رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، بالعلاقات المتميزة القائمة مع دولة الإمارات والتي تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية.



وقال رئيس البرازيل إن "هناك حرصاً مستمراً على تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارته لدولة الإمارات تكتسب أهمية كبيرة خاصة لتزامنها مع مرور 45 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أهمية الزيارة

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وأكد جايير بولسوناروعلى هامش حضوره منتدى الأعمال الإماراتي البرازيلي الذي عقد اليوم في أبوظبي - أهمية زيارته لدولة الإمارات التي تحمل الرسالة الرئيسية وهي إننا نستعيد ثقة العالم في البرازيل ونتطلع لتعزيز الشراكة وأوجه التعاون مع دول العالم الصديقة". وتم خلال الجلسة الأولى من فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وإيبيكس البرازيل تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين بما يعود بالنفع على البلدين من خلال دعم التجارة الثنائية المتزايدة.

هدف مذكرة التفاهم

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى قيام الجانبين بتبادل المعلومات حول بيئة الاستثمار والأعمال في كلا البلدين وفرص ترويج الصادرات والاستثمار، فضلا عن أفضل الممارسات في ترويج التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر المذكرة أيضا الدعم للشركات البرازيلية وشركات الإمارات لتوسيع أنشطتهم في كلا البلدين.

وشهد المنتدى عرضا تعريفيا حول اقتصاد البرازيل والفرص الاستثمارية المتاحة وعرضا تقديميا آخر حول اقتصاد دولة الإمارات، فيما تناولت الجلسات الحوارية مواضيع نقاشية تحت عنوان "دولة الإمارات بوابة للشركات البرازيلية للدخول إلى أسواق المنطقة" كما سلطت الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية في البرازيل وخصوصا في قطاع البنى التحتية.

وتخلل المنتدى عقد لقاءات عمل جمعت بين ممثلي القطاعات الاقتصادية الحيوية في مجالات البنية التحتية وغيرها، وكذلك العديد من المسؤولين والمعنيين من الجانب الإماراتي وأصحاب الأعمال والمسؤولين من الجانب البرازيلي الضيف.