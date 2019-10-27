شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: أبو بكر البغدادي حاول الفرار و هو يبكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم القاعدة حاول الفرار و هو يبكي ويصرخ، حيث قُتل في نفق مسدود.



وأضاف ترامب أن البغدادي فجر نفسه بحزامه مع أطفاله، مُعلناً أنه قُتل مع عدد كبير من مرافقيه. واستهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا أبو بكر البغدادي، وقال عدد من المسؤولين الأميركيين إن البغدادي كان هدفاً لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

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