الرئيس الأمريكي يعلن تفاصيل مقتل "البغدادي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

واشنطن - الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب ، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" البغدادي.



وقال ترمب في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "قتل البغدادي كان أولوية لإدارتي".

وأشار إلى أن "البغدادي قتل مع عدد كبير من مرافقيه".

وتابع "عثرنا على 11 طفل مع البغدادي و هم بحوزتنا الآن".

وذكر أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة.

Advertisements

ولفت إلى أن "القوات الأميركية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا".

ومضى" سنواصل تعقب من تبقى من تنظيم داعش في المنطقة".

وشدد على أنه "تم التعرف على هوية البغدادي من خلال فحوصات الحمض النووي".

وذكر الرئيس الأمريكي أن البغدادي كان مريضا و مختلا والآن انتهي أمره.

وأوضح أن" البغدادي حاول الفرار و هو يبكي ويصرخ".

وقال ترامب إن كثير من رجال البغدادي قتلوا وسنعلن العدد بدقة في وقت لاحق.