شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترفض تحليق طائرة رئيس الوزراء الهندي فوق أجوائها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (إسلام أباد)

أعلنت باكستان اليوم (الأحد) أنها رفضت السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعبور مجالها الجوي، على وقع تصاعد التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارين الغريمين المسلحين نووياً.

وهذه ثالث مرة في الأسابيع الأخيرة ترفض إسلام أباد استخدام قادة الهند لمجالها الجويّ.

Advertisements

ورفض طلبان مماثلان للرئيس الهنديّ رام نات كوفيند ومودي الشهر الفائت.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن «رئيس الوزراء الهندي أراد استخدام مجالنا الجويّ لكننا قررنا عدم السماح له على خلفية الأيام السوداء التي يعيشها أهالي كشمير».

وأشار إلى أنه تم إبلاغ السفير الهندي بالواقعة.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الهندية بعد اشتباك جوي في فبراير بين البلدين. وأعادت فتح أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية المدنية في يوليو، لتنهي بذلك القيود التي أثرت لشهور على مسارات مهمة في حركة الملاحة الجوية الدولية.