شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يعلن مقتل زعيم «داعش» أبوبكر البغدادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، في عملية عسكرية في سورية، مؤكدا أن البغدادي حاول الفرار من خلال نفق، إلا أنه عمد إلى تفجير سترته المفخخة، ما أدى إلى مقتله مع 3 أطفال، إضافة إلى انهيار النفق بفعل المتفجرات.

وأكد ترمب في بيان صحفي اليوم في البيت الأبيض، أن ارمأتين قتلتا مع البغدادي في العملية وكانتا تلبسان أحزمة ناسفة، فيما أخذت العينات من جثة البغدادي في موقع العملية بعد إزالة ركام النفق، فيما حددت اختبارات الحمض النووي هوية البغدادي بعد 15 دقيقة من مقتله.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى العثور على 11 طفلا في مخبأ البغدادي، وتم تسليمهم إلى طرف ثالث لرعايتهم، موضحا أن القوات الأمريكية وحدها شاركت في العملية، رافضا الإفصاح عن أسماء وهويات أفراد المهمة الخاصة الذين قتلوا البغدادي.

وأشار ترمب إلى أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت عملية شمال غرب سورية أدت إلى قتل البغدادي، بعدما حصلت على معلومات مهمة من موقعه، مضيفاً «تابعنا عملية قتل البغدادي عبر الفيديو»، و«رصدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية تحركات ومواقع البغدادي»، و«عملية البغدادي لم تكن لتتم من دون مساعدة دولية».

وقال الرئيس الأمريكي إن 8 مروحيات وعدد كبير من الجنود الأمريكيين شاركوا بعملية قتل البغدادي، مؤكدا عدم سقوط قتلى من القوات الأمريكية في العملية، وأن القوات ظلت في الموقع لمدة ساعتين، وأن إعلان القضاء على حمزة بن لادن الشهر الماضي، ومقتل البغدادي يؤكد عزم الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين، مبينا أن «العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل البغدادي».

وأكد ترمب أن عدد القتلى أكبر بكثير من عدد الأحياء في عملية استهداف البغدادي، مضيفا: «حصلنا على أسماء قيادات مرشحة لخلافة البغدادي وهم تحت أعين الولايات المتحدة».

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وأضاف ترمب أن البغدادي غير مكانه عدة مرات قبل قتله و«تمكنا من تحديد مكان البغدادي قبل أسبوعين، والقوات الأمريكية الخاصة تعرضت لإطلاق نار عند وصولها إلى المجمع الذي كان يقيم فيه البغدادي».

وأشار ترمب إلى أن الانسحاب الأمريكي لم يكن له علاقة بقتل البغدادي، و«روسيا تعاونت معنا ولم تكن على علم بطبيعة المهمة الأميركية في سورية».

وكانت مصادر في سورية والعراق قد أفادت اليوم بأن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سورية، كان مسؤول أمريكي اشترط عدم ذكر اسمه قال لـ«رويترز» في وقت سابق إن البغدادي استُهدف في عملية أثناء الليل.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سورية إن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

وقالت مجلة «نيوزويك» التي كانت أول من أوردت النبأ في وقت سابق اليوم، إن مسؤولا في الجيش الأمريكي‭‭‭ ‬‬‬أبلغها بأن البغدادي قُتل. وأضافت أن قوات العمليات الخاصة نفذت العملية بعدما حصلت على معلومات استخبارات يُعتد بها، فيما وافق ترمب في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم داعش استهدفت زعيمها البغدادي.

كان ترمب قد كتب في تغريدة في وقت سابق «شيء كبير للغاية حدث للتو».

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأمريكي استهدف زعيم التنظيم في غارة عسكرية أمس في شمال شرق سورية، وقالت إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه.