شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي: عملية قتل البغدادي انطلقت من قاعدة عراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مسؤول أميركي أن عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي نفذت من قاعدة جوية غرب العراق.

وقال إن مسؤولي المخابرات والأمن في العراق ساهموا في نجاح عملية تصفية البغدادي.

هذا و بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش البغدادي إثر عملية للقوات الخاصة الأميركية في ريف إدلب، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن القوة الأميركية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.

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وأوضح إسبر أن انسحاب أميركا من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي.

كما صرّح بأن مقتل البغدادي ضربة مدمرة لتنظيم داعش الإرهابي.

في السياق نفسه، قال إسبر إنه من الصعب هزيمة الأيديولوجية التي تحرك تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن إسبر إصابة اثنين من القوات الأميركية "بجروح طفيفة" خلال العملية التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.