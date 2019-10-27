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شكرا لقرائتكم أول صور لقتلى داعش أثناء عملية تصفية البغدادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بثت قناة "العربية" أول صور لقتلى تنظيم داعش في العملية التي نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال سوريا وقتلت خلالها زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.
كما نشر موقع البيت الأبيض على "تويتر"، الأحد، صورتين للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وفريقه، وهم يشاهدون مباشرة تفاصيل عملية تصفية البغدادي.
وبث البيت الأبيض الصور، بعد قليل من انتهاء المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه الرئيس ترمب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش خلال غارة قادتها القوات الأميركية خلال الليل في سوريا.
وأوضح ترمب أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.
وشرح أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غربي سوريا، وأنه قتل بعد أن فجّر سترته المفخخة.
ونوّه ترمب إلى أن هناك امرأتين قتلتا مع البغدادي كانتا ترتديان حزامين ناسفين، وأنه عهد بـ 11 طفلاً من أطفال البغدادي إلى طرف ثالث.
كما أضاف أن هناك مقاتلين مع البغدادي استسلموا وهم قيد الاعتقال حالياً.
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