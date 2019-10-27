ترامب: زعيم تنظيم داعش البغدادي مات كـ «الكلب الجبان»

الموجز
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم تنظيم داعش بـ "الكلب والجبان"، وذلك خلال إعلانه عن مقتل أبو بكر البغدادي اليوم الأحد.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البيت الأبيض، إن البغدادي مات كـ "الكلب وجبان"، بعدما حاول الفرار عبر نفق خلال العملية العسكرية التي قامت بها القوات الخاصة الأمريكية، قبل أن يفجر نفسه.
وأضاف ترامب أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف وهو يحاول الهرب من العسكريين الأمريكيين، حيث قتل 3 من أطفاله.
قال ترامب إن القوات الأمريكية الخاصة نفذت "غارة جريئة" لتصفية زعيم تنظيم داعش بمشاركة 8 مروحيات، موضحاً أن البغدادي انتحر خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق تحت موقع مخبأه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله وعدد من مرافقيه بحزام ناسف.
وأوضح أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت "غارة جريئة" لتصفية زعيم تنظيم داعش بمشاركة 8 مروحيات، مشيراً إلى أن القوات الخاصة قضت ساعتين في الموقع حيث جمعت معلومات حساسة حول التنظيم.
وقال ترامب إن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى بين القوات الأمريكية، لكنها أسفرت عن إصابة 11 طفلا كانوا في الموقع.
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