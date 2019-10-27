ترامب يعلن مقتل زعيم داعش.. البغدادي فجر نفسه في نفق خلال محاولة هروبه.. ويؤكد: التنظيم قتل الأبرياء في مصر

الموجز - شريف الجنيدي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في عملية للقوات الخاصة الأمريكية شنتها مساء يوم السبت - الأحد.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض اليوم الأحد للإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، إن يد الولايات المتحدة "طويلة جداً"، مضيفاً أنها قتلت حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامه بن لادن.

وأضاف ترامب أن الإرهابيين قتلوا أبرياء، مؤكداً أن ينبغي ألا يناموا بهدوء وراحة مع علمهم بأن الولايات المتحدة ستقضي عليهم.

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وتابع الرئيس الأمريكي أن تنظيم داعش ارتكب عدداً من الجرائم المروعة مثل قتل الطيار الاردني الذي وقع في أيديهم، حيث وضع فى قفص وتم حرقه حياً، وقتل المسيحيين في ليبيا ومصر، وقتل الايزيديين في العراق، حيث يعد من أسوأ التنظيمات الارهابية.

وعن عملية قتل البغدادي، قال ترامب إن القوات الأمريكية الخاصة نفذت "غارة جريئة" لتصفية زعيم تنظيم داعش بمشاركة 8 مروحيات، موضحاً أن البغدادي انتحر خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق تحت موقع مخبأه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

واعتبر ترامب أن البغدادي قتل "كجبان وكلب"، مشيرا إلى أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل الكثير من مرافقيه، وذكر أن القوات الأمريكية قضت ساعتين في الموقع حيث جمعت معلومات حساسة حول التنظيم.

وقال إن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى بين القوات الأمريكية، لكنها أسفرت عن إصابة 11 طفلا كانوا في الموقع.