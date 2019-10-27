ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة السبت في شمال شرق سوريا.
وقالت الشبكة الأميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.
أخبار ذات صلة
وكان متحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس ترامب سيدلي بتصريح "مهم جدا" الأحد، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقال المتحدث في بيان مقتضب إن هذه الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة 09:00 بتوقيت واشنطن (13:00 بتوقيت غرينتش).
وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون مزيد من الإيضاح.
ويأتي ذلك في وقت افاد موقع نيوزويك بأن ترامب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم داعش استهدفت البغدادي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يُدلي بتصريح "مهم جدا" ظهر الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.