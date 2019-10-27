"دلتا فورس".. تعرّف على "القوة الخاصة" التي استهدفت "البغدادي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تعتبر القوة الأمريكية الخاصة "دلتا فورس"، المعروفة رسميًّا باسم فرقة العمليات الأولى، إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأمريكي، التي تركز أساسًا على مكافحة الإرهاب، وكان لها دور كبير في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأمريكي، من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011، وأخيرًا مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، أن الجيش نفذ عملية استهدفت أبو بكر البغدادي، السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وعلى الرغم من أن مهمة القوة "دلتا فورس" مكافحة الإرهاب؛ فإنها تشارك أيضًا بشكل خاص في قتل أو اعتقال أفراد خطرين أو تفكيك خلايا إرهابية، بالإضافة إلى عمليات إنقاذ الرهائن.

وتشترك القوة الخاصة "دلتا فورس" في مهام سرية مع وكالة الاستخبارات المركزية، كما تنشط في مجال حماية الشخصيات الهامة؛ لا سيما خلال زيارتها للبلدان التي تشهد اضطرابات.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تخضع القوة الخاصة "دلتا فوري" للرقابة التشغيلية من قيادة العمليات الخاصة المشتركة، على الرغم من أنها مدعومة إداريًّا من قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي.

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وتأسست القوة "دلتا فورس" عام 1977 من قِبَل قائدها الأول، العقيد تشارلز بيكويث، مع التهديد المتزايد للإرهاب في جميع أنحاء العالم؛ وذلك بعد سنوات من العمل مع الخدمة الجوية البريطانية الخاصة في هذا المجال.

وتم تكليف "بيكويث" بتشكيل الوحدة الجديدة، واختيار أفرادها من مجموعات داخل الجيش، بعد أن اتضحت الحاجة إلى قوة ضاربة تكون دقيقة داخل الجيش الأمريكي.

ومن أبرز المهام التي قامت بها القوة "دلتا فورس"، عملية "مخلب النسر" في عام 1980، التي نفذت من أجل تحرير الرهائن الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية في طهران، إلا أن العملية فشلت؛ إذ قُتل 8 أمريكيين وتم تدمير طائرتين.

كما ساهمت القوة في الحرب في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وكان لأفرادها دور كبير في هزيمة وتفكيك حركة طالبان في أفغانستان.