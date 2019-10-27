شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام":الخسائر المُرحلة للهيئة بلغت 48 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بلغ حجم خسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام فى 30 يونيو 2019 نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه عن حجم الخسائر فى 30 يونيو 2018 والتى بلغت 42 مليار جنيه.

وكشفت مناقشات لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، أن حجم خسائر الهيئة خلال العام المالى 2018/2019 بلغت نحو 7 مليارات و600 مليون جنيه.

وأوضح إسماعيل الششتاوى، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن فوائد بنك الاستثمار القومى خلال العام المالى 208/2019، بلغت نحو 4 مليارات و700 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالى الأجور للعاملين بالهيئة والبالغ عددهم 35 ألف عامل بلغ نحو 2 مليار و600 مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد عصام ربيع، ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الهيئة الوطنية للإعلام تحتاج مكتب دراسات اقتصادية متميز للعمل على إيقاف نزيف الخسائر وإعداد دراسة جدوى اقتصادية سنوية أو خمسية.

كما لفت إلى أنه لابد من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام بها 35 ألف عامل وموظف ولكنها تحتاج فقط إلى 20 ألف عامل، وهو ما رفضه نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قائلا: "إنت ملكش دعوة بالتطوير من عدمه وإنت بتتكلم فى الماضى لأنه تم تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية".

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وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، إلى جانب مبلغ مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان فى الداخل والخارج.

ومن جانبه طالب عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بسرعة تشكيل لجنة للحد من خسائر الهيئة الوطنية للإعلام، لافتا إلى أن روشتة التخلص من الديون تكمن فى أمرين الأول هو سرعة الانتهاء من تقييم أراضى الهيئة ومبادلتها مع بنك الاستثمار القومى مقابل الديون، والثانى هو مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإعادة تقيم الخدمات الاعلامية لكافة المؤسسات والوزرات الأجهزة الحكومية على أن تُدرج فى موازنات تلك الهيئات والمؤسسات والوزارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة الوطنية للإعلام لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.