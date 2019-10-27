شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تقرير يرصد فشل أردوغان سياسيا واقتصاديا في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف عن الأزمات السياسية والاقتصادية التى تضرب تركيا ، بسبب سياسات أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الفاشلة، والتى بدأت بفشل الحزب الحاكم فى الحصول على أغلبية برلمانية، إضافة إلى فشله فى السيطرة على انتخابات البلدية في تركيا.

وأوضح التقرير أن السقوط الذى يشهده نظام أردوغان وحزبه الحاكم، أيضا تمثل فى الوضع الاقتصادى المنهار الذى تشهده تركيا، الذى أدى إلى وجود أكثر من مليون عاطل فى تركيا، وفقدان الليرة التركية نصف قيمتها أمام الدولار، وذلك بسبب الممارسات الفاشلة التى يقوم بها أردوغان.