شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية ينفى وجود تعذيب فى السجون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، عدم صحة ما يُشاع من بعض المنظمات الخارجية، حول وجود تعذيب في السجون.
وفى هذا الصدد أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عدم وجود انتهاكات يتعرض لها المساجين داخل السجون من واقع الحديث معهم خلال الزيارات البرلمانية.
وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد على مدير منطقة جنوب الصعيد، واللوء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلى، واللواء محمود فؤاد، مدير الاداره العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.
وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائبه مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.
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