شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يجتاز تجديد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001_ 2015 ) والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد فريق المراجعين بالشركة الدولية المانحة بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد ، والتي ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة .
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