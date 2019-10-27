مطار شرم الشيخ يجتاز تجديد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001_ 2015 )

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مطار شرم الشيخ الدولى على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة والذى يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية، وذلك فى ضوء حرص وزارة الطيران على تطبيق أعلى نظم ومعايير الجودة الشاملة والالتزام بالمبادئ والمقاييس العالمية للجودة في جميع المطارات المصرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية من أجل دعم وزيادة أعداد السائحين خاصة إلى مدن الجذب السياحى بمصر. وأشاد فريق المراجعين بالشركة الدولية المانحة بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد ، والتي ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة .

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