شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تتفقد سجن المنيا "شديد الحراسة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشملت الجولة التفقدية لسجن المنيا شديد الحراسة، كلًا من (المطبخ والكافتريا والفرن) والتأكد من حصول النزلاء الذين يقومون بهذه الأعمال على الشهادة الصحية اللازمة، بالإضافة للاطلاع على البيان الخاص بالمقررات الغذائية التى يتم صرفها للمساجين على مدار الأسبوع وتشمل صرف لحمة وفراخ مرتين أسبوعيًا، أو سمك.

وفى هذا الصدد، أشاد النواب بتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى داخل السجون، مشيرًا إلى أن اللجنة وجهت خطاب شكر لمصلحة السجون ووزيرة الصحة لتبنيهم علاج مرضى فيروس سى داخل السجون وعلاج 2800 حالة على نفقة الدولة.

وحرص النائب علاء عابد، خلال تفقد اللجنة لمركز التأهيل والتدريب التى تشمل ورش (السجاد والأحذية) على شراء عدد 5 سجاجيد تشجيعًا لنزلاء السجن.

وشهدت الجولة التفقدية، زيارة مستشفى الطوارئ الموجودة داخل السجن بالإضافة إلى مستشفى مجمع سجون المنيا والمقرر افتتاحها قريبًا، ولاقت إشادة واسعة من النواب لاسيما مع تزويدها بكافة الأجهزة الحديثة ووجود عيادات فى كافة التخصصات.

وأشار الأطباء على وجود كافة الأدوية اللازمة داخل صيدليه مستشفى الطوارئ، مؤكدين أيضا وجود العقاقير والأمصال الخاصة بلدغات العقارب والثعابين، الأمر الذى أثنى عليه نواب اللجنة.

ووجه عابد كلمه لنزلاء السجن قائلا: "أننا فى دولة قانون، وعهد شريعة الغاب انتهى، ولا يجب أن يحصل كل مواطن على حقه بيده والا نبقى فى غابة وليس دولة يحكمها العدل والقانون".

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد على مدير منطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلى، واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.

وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدى سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.