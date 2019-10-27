شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تطالب بإطلاق قناة الأزهر للتصدى للفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بإطلاق قناة فضائية للأزهر الشريف، حتى يتم التصدى للفكر المتطرف والمتشدد، والتعبير عن الوسطية والاعتدال.

وقال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تدعو إلى دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التى تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الأزهر ورسالته التى يتبناها، على أن يتم إطلاقها بصورة عاجلة، ومناقشة آليات المحافظة على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف، بما يسهم فى تخريج جيل متميز قادر على تحمل المسئولية وأداء الرسالة المنوط بها.

وأشار "حمروش"، إلى أن إطلاق قناة الأزهر سيكون لها دور مؤثر ومهم فى مواجهة القنوات الدينية التى تبث فتاوى وأفكار شاذة ومتطرفة، وسيكون لها دور تنويرى مهم للمواطنين، من خلال نشر مبادىء الإسلام الوسطى المعتدل، والرد على الفكر المتطرف والفتاوى المتشددة، والرد على أى محاولات لاستغلال الدين فى تحقيق مصالح وأغراض سياسية.

وشدد أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على ضرورة عدم السماح لغير المتخصصين بالحديث فى شئون الدين وإصدار الفتاوى، حتى لا يتم تضليل المواطنين وإثارة البلبلة فى المجتمع.