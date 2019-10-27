"سيجنفاي مصر" تجدد إضاءة مجموعة السلطان المنصور قلاوون في شارع المعز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت شركة سيجنفاي مصر " فيليبس سابقا"، المتخصصة في مجال الإضاءة، في بيان اليوم الأحد، إنها قامت بإحلال وتجديد شبكة الإضاءة الخاصة بمجموعة السلطان المنصور قلاوون بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وذلك بتزويدها بأحدث ما تنتجه سيجنفاي من تكنولوجيا في مجال أجهزة الإضاءة.

وتعد مجموعة السلطان المنصور قلاوون أحد الآثار المعمارية الشهيرة والتي تقع في قلب القاهرة الإسلامية بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وتتكون من مسجد، ومدرسة، وقبة، وضريح، وبيمارستان ( مستشفى) أمر ببنائها السلطان المنصور قلاوون خلال الفترة من 1284-1285.

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وتأتى أعمال الإحلال وتجديد شبكة الإضاءة في إطار انعقاد فعاليات معرض Art D’Egypte الفني الثالث داخل مجموعة السلطان المنصور قلاوون، والذي يقام هذا العام تحت رعاية منظمة اليونسكو ووزارة الآثار المصرية بهدف دعم التراث المصري والترويج له عالمياً من خلال إقامة معارض للفنانين المصريين المعاصرين يقدمون خلالها مجموعة فريدة من أعمالهم الفنية المركبة وذلك في الأماكن الأثرية الهامة في أنحاء مصر وتسليط الضوء على الفن المصري المعاصر وربطه بالإرث الثقافي والتاريخي لمصر، ما يحمل رسالة للعالم بامتداد وتواصل عبقرية الفنان المصري على مر العصور.

وقال محمد أبو العزايم مدير عام سيجنفاي مصر وشمال شرق أفريقيا: "استعانت سيجنيفاي مصر في إضاءة مجموعة السلطان المنصور قلاوون بأحدث ما لديها من تكنولوجيا في مجال أجهزة الإضاءة، وذلك من خلال المزج بين درجات اللون الأبيض الدافئ والبارد من أجل إظهار وإبراز مدى ثراء وجمال التفاصيل المعمارية الموجودة بالمجموعة، إلى جانب إضاءة منطقة الواجهة الخارجية للمجموعة بما في ذلك المنارة والقبة، وأعادت تركيب أنظمة الإضاءة في المناطق الداخلية بالمجموعة بمصابيح ال LED الموفرة للطاقة".

وقالت الشركة إنها ستواصل استكمال وتجديد أنظمة الإضاءة بمجموعة السلطان قلاوون ضمن سلسلة من المبادرات التي قامت بها سيجنفاي للمحافظة على التراث الحضاري المصرى حيث شاركت في تغيير أنظمة إضاءة قاعات المتحف المصري بتكنولوجيا LED الحديثة العام الماضي، إلى جانب عدد من الأماكن الثقافية والتراثية والخدمية الأخرى، منها قصر البارون ودار الأوبرا المصرية وتزويد قصر محمد علي بالمنيل بأكثر من 600 لمبة ليد و80 كشاف بأحدث تكنولوجيات LED المتطورة.