غدًا.. "التعليم العالي والزراعة" تطلقان مؤتمر شمال إفريقيا حول الأمن الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومؤسسة اقتصاد المعرفة، صباح غدٍ الاثنين، فعاليات مؤتمر شمال إفريقيا حول الأمن الغذائي والزراعة المستدامة بشأن مشروع الشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لدعم البحوث والابتكار في قطاع الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة (LEAP4FNSSA)، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال العاشر ليوم الغذاء في إفريقيا والذي يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام وتوفير المياه، الاتفاق على شراكة إفريقية أوروبية من أجل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، تيسير التعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة مع الممولين، إطلاق تحالف الممولين للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في المشروعات البحثية في مجالات الأغذية والزراعة المستدامة، ووضع آليات لربط البحث والممارسة ومنهجية فعالة وفقاً لاحتياجات المزارعين والقطاع الخاص بالاتفاق مع مجمع البحوث.

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وتابعت التعليم العالي، كما يعد مشروع (LEAP4FNSSA) بداية بناء التعاون في مجال البحوث والابتكار في إطار الشراكة الإفريقية الأوروبية وخارطة طريق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، فضلاً عن أنه يمثل أداة فعالة تخدم الحوار السياسي رفيع المستوى (HLPD) لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في مجال العلوم والتكنولوجيا للابتكار وتنسيق وترتيب أولويات أعمال خارطة الطريق التي تعد نهجا جديدا نحو التعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة واستصلاح الأراضي والري، بالإضافة إلى ممثلي المراكز البحثية، وممثل دول شمال إفريقيا بالمشروع، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثلي الجانب الإفريقي.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم بدور شريك رئيسي في هذا المشروع ورئيس حزمة العمل الرابعة الخاصة برفع الوعي ونشر المعلومات الخاصة عن تلك الشراكة.