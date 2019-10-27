فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحادات الطلابية وسحب وتقديم الاستمارات 30 أكتوبر الجاري من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، يليها إعلان الكشوف المبدئية في ٣ نوفمبر القادم، ثم تلقي الطعون ٤ نوفمبر، وفي ٥ نوفمبر تعلن الكشوف النهائية، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم ٦ من الشهر ذاته.

وأضاف رئيس الجامعة أن انتخابات الجولة الأولى تبدأ يوم الأحد ١٠ نوفمبر، وتكون الإعادة ١١ نوفمبر، وتجرى انتخابات الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ١٢ نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الكليات في ١٣ نوفمبر، وينتهي ماراثون الانتخابات في ١٤ نوفمبر، بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وتطرق رئيس الجامعة إلى شروط ترشح الطلاب، وهي أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، حسن السمعة، مستجدًا في فرقته الدراسية وغير راسب، وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبا، أو سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، على أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابي مع أوراق الترشح في اللجنة المرشح لها.

وأوضح أن الانتخابات الطلابية تعد صورة مصغرة وتطبيق عملي لممارسة الديمقراطية، ووجه كافة الأعضاء بضرورة توفير المناخ الملائم لسير مارثون الانتخابات، مع الالتزام بالشفافية والحياد وتنفيذ آليات السباق الانتخابي، طبقا للقوانين واللوائح.