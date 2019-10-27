التعليم: تشغيل مدارس رسمية دولية بمصروفات مناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، تشغيل نوعية جديدة من المدارس "المدارس الرسمية الدولية".

وأضاف "حجازي" في تصريحات له، أن المدارس الرسمية الدولية، تهدف لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بتكاليف أقل، مؤكدا أن هذه المدارس تدعم (النظام البريطاني - البكالوريا الدولية) بمصروفات مناسبة.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية ومؤسسة جرين لاند لدعم النواحي الفنية لهذه المدارس.

وأكد رئيس قطاع التعليم، إنه بدعم جميع الأطراف والجهات المختلفة، سيتم التغلب على أي عقبات تواجه تلك المدارس حتى تحقق الجودة العالية والمتميزة لهذه النوعية من المدارس والتوسع في افتتاح مدارس أكثر.​