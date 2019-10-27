2نوفمبر .. انطلاق النسخة الـ 4 لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن بدبي

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أنها تلقت موافقة أكثر من 65 دولة وجالية إسلامية حول العالم، للمشاركة في الدورة الرابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث، والتي ستنطلق فعالياتها يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى، وستستمر منافساتها من 2 –9 نوفمبر المقبل.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشئون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن هذا العدد يعتبر مؤشرًا متميزًا على حرص هذه الدول للمشاركة في هذه المسابقة، خاصة بعد النجاح المتميز الذي حققته الدورات الثلاث السابقة، والمشاركة الكبيرة التي شهدتها من الدول والجاليات المسلمة، والجمهور الغفير الذي حضر فعاليتها.

موضحًا أن الجائزة انتهت من اختيار لجنة التحكيم الدولية، وتتضمن 6 محكمين دوليين للمسابقة القرآنية،

وثلاثة محكمين للاختبار المبدئي، الذي يجرى بعد وصول المتسابقة إلى أرض الدولة، للتأكد من حفظها واعتماد تأهلها للمرحلة النهائية.

وتضم قائمة المحكمين كلا من أصحاب الفضيلة، الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الصديقي من السعودية، وفضيلة الشيخ طارق عبدالحكيم عبدالستار بيومي من مصر، وفضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي من الإمارات، وفضيلة الشيخ وليد بن حسن بن علي جناحي من البحرين، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد عزيز الموصلي من العراق، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد إمبالو فال من السنغال للجنة التحكيم الدولية للمسابقة.

واختارت اللجنة كلا من خولة حسن الحمادي من الإمارات، ومروة سيد لاشين من مصر، وسوسن الزعبي من سوريا للجنة

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الاختبار المبدئي.

وكانت اللجنة المنظمة قد فرغت خلال الفترة الماضية من الوقوف على جاهزية نظام التحكيم الإلكتروني للمسابقة، وتحديثه وتطويره بما يتواكب مع أحدث النظم الإلكترونية والتقنية في العالم، خاصة بعد الإشادة الكبيرة التي حظي بها من قبل لجنة التحكيم الدولية في الدورات السابقة، حيث سهَّل البرنامج على أعضاء اللجان التحكيمية، الكثير من المعاناة من خلال رصد ومتابعة النتائج بالنظام اليدوي.

كما تم الانتهاء من حجوزات الطيران، ومن إصدار تأشيرات الدخول بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب فى دبي، كما انتهت بلدية دبي من تجهيز الديكورات الخاصة بالمسابقة والحفل الختامي، وجرى التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي ودناتا فيما يتعلق بإجراءات الحجوزات الأخرى، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالنقل المباشر للمسابقة على قناة نور دبي الفضائية.

وتقام المسابقة على فترتين، الفترة الصباحية، وتبدأ في الساعة العاشرة صباحًا أمام لجنة التحكيم والجمهور بالمسرح الرئيسي في ندوة الثقافة والعلوم، بينما تبدأ الفترة المسائية بعد صلاة المغرب مباشرة على نفس المسرح.