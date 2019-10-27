رئيس مجلس الأعيان الأردني يؤكد رفض بلاد للعدوان التركى

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز، اليوم الأحد، حرص بلاده على وحدة الأراضى السورية وشعبها ورفضه العدوان التركى على الأراضي السورية.

جاء ذلك، خلال استقبال الفايز اليوم للقائم بأعمال السفارة السورية فى عمان شقيق ديوب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وقال رئيس مجلس الأعيان الأردنى، "إن الأردن ومنذ اندلاع الأزمة السورية، يؤكد على

ضرورة إيجاد حل سياسى لهذه الأزمة بما يحفظ وحدة سوريا وشعبها وينهى معاناة اللاجئين السوريين ويمكنهم من العودة إلى وطنهم"، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، وداعيًا إلى تسهيل حركة التجارة الأردنية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية.ومن جهته، ثمن القائم بأعمال السفارة السورية المواقف الأردنية تجاه بلاده، مؤكدًا ضرورة العمل على تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات، ومشيرًا إلى أن بلاده ترغب فى الوصول بالعلاقات السورية الأردنية إلى أعلى مستوياتها.وفى سياق آخر، بحث رئيس مجلس الأعيان الأردنى مع سفير كازاخستان لدى المملكة إيداربيك توماتوف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات إضافة إلى تطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية.