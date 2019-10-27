مطاحن لبنان: مخزون القمح لا يكفي حاجة البلاد أكثر من 20 يومًا

أعلن تجمع المطاحن في لبنان أن مخزون القمح انخفض إلى معدل لا يكفي حاجة البلاد أكثر من 20 يومًا فقط، بسبب عدم القدرة على إجراء التحويلات اللازمة لشراء القمح منذ أكثر من شهرين.
العاملة، وبأقصى سرعة، لاسيما وأن بواخر تحمل شحنات القمح المستورد قد دخلت المياه الإقليمية غير أنها لن تفرغ حمولتها قبل تسديد كامل ثمنها، وأن عملية شراء القمح تتطلب فترة لا تقل عن شهرين.
ودعا تجمع المطاحن في بيان اليوم الأحد جميع المسئولين المعنيين إلى العمل على تمكين المطاحن من تأمين التحويلات اللازمة عبر البنوك
وعددها 3 راسية في عرض البحر، في مهلة محددة فسوف تغادر إلى ميناء آخر وتفرغ حمولتها، وستتحمل المطاحن كلفة رسوم التأخير إضافة إلى خسارة الحمولة.
وأشار إلى أنه في حال عدم تفريغ حمولة هذه البواخر،
وتشهد البنوك كافة في لبنان إغلاقا كاملا ومستمرا منذ 8 أيام عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.
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