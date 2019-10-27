ولي عهد أبوظبي والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي يزور الإمارات حاليًا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وخاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - المستجدات على

الساحتين الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأكد ولي عهد أبو ظبي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع البرازيل على المستويات كافة، مشيرًا إلى أن الإمارات تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي للبرازيل، وأن ثمة سعيا مشتركا لزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة.ومن جانبه، أكد الرئيس البرازيلي اهتمام بلاده بترسيخ جسور الصداقة وتنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وصولًا إلى بناء شراكة قوية تتيح للبلدين توظيف إمكاناتهما المتنوعة من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما.وأكد الجانبان، في ختام مباحثاتهما، على بذل مزيد من الجهود لتوطيد التعاون بين البلدين، وشددا على مضاعفة جهود المجتمع الدولي ومساعيه لتحقيق السلام والأمان والتعايش المشترك لدول المنطقة والعالم، مؤكدين الحاجة الملحة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة.