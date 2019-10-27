ترامب يكشف تفاصيل عملية استهداف البغدادي في سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.

واستهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا أبو بكر البغدادي، وقال عدد من المسؤولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفًا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى

حين إعلان ترامب عن ذلك رسميًا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضًا في العملية، التي لم يسقط فيها

قتلى من القوات الأمريكية، كما قال الرئيس الأميركي.

وأوضح ترامب أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفًا أن القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شما غربي سوريا.

وقال ترامب إن القوات الأمريكية التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبًا، وقال إن "قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غربي سوريا".