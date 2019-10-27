البرلمان العربى يناقش تطورات الأوضاع في المنطقة

عقد مكتب البرلمان العربى، أول اجتماع له بمقر الجامعة العربية اليوم الأحد، وذلك فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، وحضور نواب رئيس البرلمان العربى، ورؤساء اللجان الدائمة فى البرلمان العربى.
وقال رئيس البرلمان العربى، إن مكتب البرلمان العربى ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الاستراتيجية الهامة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى بعض الدول العربية التى تشهد مظاهرات وعدم استقرار أمنى وسياسى،
بشأن مستجدات الأوضاع فى اليمن، ومشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، ومشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية فى ليبيا، ومشروع قرار بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".
وأشار إلى أن من أهم مشروعات القرارات التى رفعها المكتب: مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابى على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، ومشروع قرار بشأن دعم كل من : مصر والسودان في قضية المياه، ومشروع قرار
وأوضح رئيس البرلمان العربى أن المكتب استعرض - خلال اجتماعه - تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية ، والتطورات في العراق ولبنان، حيث بحث سبل تحرك البرلمان العربى لصيانة الأمن القومى العربي في هذه المرحلة الحرجة.
كما استعرض الاجتماع خطط عمل لجان البرلمان العربى لدور الانعقاد الجديد لعام "2020 " ، وناقش أيضًا عددًا من مشاريع القوانين المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وحقوق الإنسان.
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