فيديو.. ترامب يعلن رسمياً مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حسب ما ذكرته روسيا اليوم، أن استهداف البغدادي جاء بمعاونة قوات سوريا الديمقراطية وروسيا وسوريا. في البيت الأبيض حسب ما ذكرته روسيا اليوم، أن استهداف البغدادي جاء بمعاونة قوات سوريا الديمقراطية وروسيا وسوريا.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد مقتل أبو بكر البغدادي في مدينة إدلب السورية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية.

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