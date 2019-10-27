مقتل 5 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في العراق

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقى اليوم الأحد، مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش داعش، بينهم مسؤول التفخيخ بالتنظيم فى محافظة كركوك ، كما اعتقلت السلطات العراقية 7 آخرين جنوب الموصل.
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إنه بإشراف مباشر من قبل قائد الفرقة السادسة شرطةاتحادية وبعد جمع المعلومات الاستخبارية والأمنية عن عناصر داعش المجرم ضمن قاطع مسؤولية الفرقة السادسة تم قتل 5 عناصر من تنظيم داعش والعثور على رمانات يدوية مع دروع وأجهزة هاتف نقال وسيم كارت بالإضافة إلى هويات أحوال مدنية مزورة".
وأضاف أنه من ضمن الدواعش المقتولين الإرهابى (محمد عدنان شويش) الذي يعمل بصفة أمر مفرزة التفخيخ بما يسمى ولاية كركوك .
في نفس السياق، قال مصدر أمنى فى شرطة نينوى : إن القوات الأمنية اعتقلت سبعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب الموصل وأن نفذت في ناحية القيارة فى إطار الحملات الأمنية المستمرة، وأنه تم اقتياد المعتقلين إلى الجهات المختصة لتقديمهم للقضاء.
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