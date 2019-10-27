سوريا ترحب بانسحاب قوات "قسد" من الشريط الحدودي مع تركيا

رحبت سوريا بانسحاب مجموعات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلومترًا بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري.
هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على سوريا ، ويؤكد في الوقت نفسه على أن سوريا للجميع بما يضمن أمان وسلامة النسيج الوطني المتنوع فيها حقوقا وواجبات".
وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية - وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا اليوم الأحد - : "إن
وأكد المصدر أن سوريا ستعمل على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يضمن اندماجهم مرة أخرى بالمجتمع السوري وبما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية السورية أرضا وشعبا.
وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت في وقت سابق اليوم ببدء مجموعات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الانسحاب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا تنفيذا لبنود سوتشي.
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