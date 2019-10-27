قوات سوريا الديموقراطية تعاود انتشارها بموجب اتفاق مع روسيا

قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، إنها وافقت على إعادة الانتشار في مواقع جديدة بعيدة عن الحدود التركية السورية بموجب اتفاق أبرم بوساطة روسية في سوتشي قبل أيام.

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن قوات الحكومة السورية ستنتشر على الحدود. وطلبت من روسيا ضمان بدء حوار بين الحكومة السورية والإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأحكمت وحدات من الجيش السوري سيطرتها على أربع قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة وهي "أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية"، وقلّصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"

وأشارت الوكالة إلى أن "وحدات من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات ضد قوات الاحتلال التركي بريف رأس العين".

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