البيت الأبيض: ترامب يُدلي بتصريح "مهم جداً" اليوم

يدلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريح "مهم جداً" اليوم الأحد، في البيت الأبيض، على ما أعلن مساء السبت المتحدث باسمه من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وقال المتحدث في بيان مقتضب إن هذه الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة 09,00 (13,00 ت غ).

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر "لقد حدث للتوّ شيء ضخم!"، من دون مزيد من الإيضاح.

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