وسائل إعلام أميركية: الحمض النووي يؤكد مقتل زعيم تنظيم الدولة "البغدادي"

قالت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) إن الجيش الأميركي تأكد من مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي بعد فحص الحمض النووي.



ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن فحوصات الحمض النووي تؤكد مقتل البغدادي.



وكان الجيش الأميركي قد أكد تنفيذ عملية خاصة استهدفت البغدادي في شمال غرب سوريا أمس السبت.



وقد أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطاب عن تفاصيل العملية التي أدت لمقتل البغدادي، قال فيها إنه قتل نفسه بحزام ناسف، كما شكر روسيا وتركيا والعراق وأكراد سوريا على المساعدة في العملية.



ونقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن مسؤول في الجيش الأميركي ومسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قولهما، إن البغدادي قتل في إدلب شمال غرب سوريا في عملية "سرية للغاية" صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نحو أسبوع.



ووفقا للمجلة، فقد أرسلت القيادة المشتركة للعمليات الخاصة بالجيش الأميركي فريقا لتنفيذ العملية بعد تلقي معلومات من المخابرات وبعد مراقبة مجمع يختبئ فيه البغدادي لفترة من الزمن.



وأوضحت نيوزويك أن مروحيات أميركية أنزلت القوات الخاصة عند المجمع، واقتحمه الجنود. وأضافت أنه وقع اشتباك بالأسلحة النارية لوقت وجيز ثم قتل البغدادي نفسَه بتفجير سترة ناسفة.



وأوردت المجلة أيضا أن زوجتي البغدادي قتلتا أيضا في العملية وأنهما كانتا ترتديان سترات ناسفة. وأشارت إلى أن القوات الخاصة جمعت معلومات من المكان ثم فجّرته.



وذكرت نيوزويك نقلا عن مسؤول أميركي أن واشنطن لم تبلغ أنقرة بعملية استهداف البغدادي قبل تنفيذها.



ونقل مراسلو الجزيرة في شمال سوريا بعض التفاصيل التي ذكرتها مصادر محلية عن العملية التي وقعت في قرية باريشا بمنطقة حارم في محافظة إدلب.



وقالت المصادر إن ثماني طائرات مروحية نفذت العملية واشتركت معها طائرات من طراز أف 16. وأوضحت المصادر أن العملية بدأت منتصف الليل تقريبا واستغرقت أكثر من أربع ساعات.



من جانبها، نقلت شبكة سي.أن.أن الإخبارية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجيش الأميركي ينتظر نتائج فحص الحمض النووي والبصمات قبل أن يصدر تأكيدا رسميا بمقتل البغدادي. وقالت الشبكة إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم الدولة.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي تأكيده تنفيذ عملية استهدفت البغدادي، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل ولم يحدد إن كانت العملية قد نجحت.

