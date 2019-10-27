كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب: قضينا على خلافة داعش 100% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن القوات الأمريكية قضت على خلافة تنظيم داعش 100%.

وأضاف ترامب، في كلمة "هامة" ألقاها اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية وحدها شاركت في العملية التي أدت لمقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وأكد ترامب، أن اختبارات الحمض النووي حددت هوية البغدادي بعد 15 دقيقة من مقتله، مشيرًا إلى أن خلفاء البغدادي "تحت أعين" الولايات المتحدة.

وتابع ترامب: "الشهر الماضي أعلنا مقتل حمزة بن لادن وهذا يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب".

وقد وجه الرئيس الأمريكي الشكر لكل من روسيا وسوريا وتركيا والعراق على دعمهم لعملية استهداف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

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وقال ترامب في كلمة حول العملية: "روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة".

وأوضح ترامب: ليلة الأمس الولايات المتحدة الأميركية قامت بالقضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي". موضحاً أن "قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سوريا".

وقال ترامب أن "عدداً كبيراً من رفاق البغدادي قتلوا". مضيفاً أنه "لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية في العملية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم نخسر أي عسكري في العملية شمال غرب سوريا في حين أن عدد كبير مقاتلي البغدادي قتلوا معه".

وأوضح ترامب أن "البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة"، وأن "11 طفلا لم يصابوا خلال العملية الأمريكية".