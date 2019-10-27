كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول سوري: اتحاد الأكراد مع الولايات المتحدة ساعد في مقتل البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح قائد القوات السورية التي يقودها الأكراد إنه ادت خمسة أشهر من التعاون الاستخباراتي المشترك مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى مقتل زعيم جماعة الدولة الإسلامية.

قال مظلوم عبدي في تغريدة اليوم الأحد، إن مقتل أبو بكر البغدادي الذي تم الإبلاغ عنه كان نتاج عملية مشتركة بعد "تعاون على الأرض ومراقبة دقيقة" لمدة خمسة أشهر. ووصفها بأنها عمل ناجح وتاريخي في مجال الاستخبارات المشتركة مع الولايات المتحدة.

وقعت الغارة الأمريكية بطائرات الهليكوبتر في منطقة باريشا شمال مدينة إدلب على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركية.

تعاونت القوات التي يقودها الأكراد مع التحالف الأمريكي لمدة أربع سنوات على الأقل لمحاربة داعش في سوريا حتى أعلنت النصر العسكري ضد الجماعة في مارس.

ويقول مسؤول تركي رفيع المستوي "على حد علمي" وصل أبو بكر البغدادي إلى موقع في سوريا قبل 48 ساعة من الغارة العسكرية الأمريكية التي يعتقد أنها استهدفت زعيم جماعة الدولة الإسلامية.

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وأضاف المسؤول في بيان مكتوب اليوم الأحد إن هناك "تنسيقًا وثيقًا" بين الأطراف المعنية، وأن الجيش التركي كان على علم متقدم بالغارة.

في تغريدة في وقت سابق، قال الجيش التركي إنه "تبادل المعلومات" مع السلطات العسكرية الأمريكية قبل العملية لكنه لم يوضح.

وأضاف المسؤول: "لا يمكنني أن أؤكد أو أنكر أن أي معلومات مخابراتية كانت تسهل عملية الليلة الماضية".

وقعت الغارة الأمريكية بطائرات الهليكوبتر في منطقة باريشا شمال مدينة إدلب على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركية.