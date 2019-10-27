كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن الطريقة التي قتل بها البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، وأنه قتل بطريقة عنيفة وهو يهرب ويبكي"، وأن "11 طفلا لم يصابوا خلال العملية الأمريكية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة "هامة" ألقاها اليوم الأحد"، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي".

وقال ترامب: ليلة الأمس الولايات المتحدة الأميركية قامت بالقضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي". موضحاً أن "قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سوريا".

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وأكد ترامب أن "عدداً كبيراً من رفاق البغدادي قتلوا". مضيفاً أنه "لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية في العملية".

وقال الرئيس الأمريكي: "لم نخسر أي عسكري في العملية شمال غرب سوريا في حين أن عدد كبير مقاتلي البغدادي قتلوا معه". "الليلة الماضية كانت ليلة عظيمة للولايات المتحدة والعالم".

وقال ترامب إن القوات الأميركية التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا، وقال إن "قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غربي سوريا".