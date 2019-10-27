كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان تؤجل نتائج الانتخابات حتى نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المسؤولون الأفغان موعدًا جديدًا للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي، بعد عدة تأخيرات.

تقول حواء علم نورستاني، رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد إنه سيتم الاعلان عن النتائج الأولية يوم 14 نوفمبر.

تم تأجيل الموعد النهائي الأولي للاعلان عن النتائج حيث تعاملت اللجنة مع الاتهامات الواسعة النطاق لسوء السلوك في الاقتراع، والمشاكل الفنية المتعلقة بنقل أوراق الاقتراع والبيانات من نظام البيومترية.

صوت الأفغان في 28 سبتمبر على الرغم من تهديدات طالبان والعنف. المرشحان الرئيسيان هما الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، اللذين قادا معًا حكومة ائتلافية هشة.

إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50٪ في النتائج، فستعقد جولة ثانية من التصويت.

وفي وقت سابق، اوضح المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، إن مشروع اتفاق السلام مع طالبان في أفغانستان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر.

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة المحادثات التي أنهت صفقة مع الجماعة المتمردة الأسبوع الماضي.

كان من المتوقع على نطاق واسع تأجيل الانتخابات في أفغانستان بموجب أي صفقة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

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وفي وقت سابق، اوضح مسؤول أفغاني إن مفجرا انتحاريا بسيارة استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في ضواحي كابول، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل. وفي وقت سابق، اوضح مسؤول أفغاني إن مفجرا انتحاريا بسيارة استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في ضواحي كابول، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل. وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إنه اصيب ثلاثة جنود آخرين في الهجوم الذي وقع اليوم الخميس في منطقة شهار أسياب في مقاطعة كابول.



ارتفعت اعمدة الدخان فوق موقع الهجوم. وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن التفجير في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام. ارتفعت اعمدة الدخان فوق موقع الهجوم. وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن التفجير في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام. يعد هذا الهجوم هو الأحدث منذ أن ألغى الرئيس دونالد ترامب فجأة محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان على شفا اتفاق واضح لإنهاء أطول حرب أمريكية.