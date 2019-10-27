كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يكشف تفاصيل عملية مقتل أبو بكر البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي" أبو بكر البغدادي.

وأوضح ترامب في كلمة "هامة" ألقاها اليوم ": ليلة الأمس الولايات المتحدة الأميركية قامت بالقضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي". موضحاً أن "قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سوريا".

وقال ترامب أن "عدداً كبيراً من رفاق البغدادي قتلوا". مضيفاً أنه "لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية في العملية".

وأوضح ترامب أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفا أن القوات الأميركية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شما غربي سوريا.

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وأضاف ترامب: "لم نخسر أي عسكري في العملية شمال غرب سوريا في حين أن عدد كبير مقاتلي البغدادي قتلوا معه".

وأوضح ترامب أن "البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة"، وأن "11 طفلا لم يصابوا خلال العملية الأمريكية".