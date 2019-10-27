كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: الحكومة ستنظر في كل الاحتمالات لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر في "داوننج ستريت"، اليوم الاحد، أن الحكومة البريطانية ستنظر في كل الاحتمالات لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك التي اقترحتها الأحزاب الأخرى، إذا رفض حزب العمل المعارض الرئيسي عرض بوريس جونسون يوم الاثنين لإجراء انتخابات جديدة.

وقال مصدر "داونينج ستريت": "إذا عارض حزب العمل مساءلة الشعب مرة أخرى، فسوف ننظر في كل الخيارات لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الأفكار المشابهة لتلك التي اقترحتها أحزاب المعارضة الأخرى".

وأضاف المصدر: "لا يمكننا السماح للبرلمان بإهدار 2020 بالطريقة التي أهدرها عام 2019 - تريد الدولة أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من المضي قدمًا والتركيز على أولويات الجمهور".

وفي سياق منفصل، كا قد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لايزال من الممكن لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر في حال لم ترجئ بروكسل العملية، ما يتناقض مع ما قاله وزراء بارزون أنه من المتأخر للغاية للبريكست أن يحدث الأسبوع المقبل.

وقال جونسون للصحفيين خلال زيارة لمدرسة بريطانية: "في اللحظة الراهنة الأمر يرجع إلى الاتحاد الأوروبي لتقرير ما إذا كان التكتل سيمنحنا تمديداً من عدمه".

وتابع: "وفي الوضع الراهن يمكننا الخروج في 31 أكتوبر. لقد قرر البرلمان، كما تعلمون، أنه يريد أن يطلب من بروكسل إبقاءنا في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه "يعارض تماما أي تمديد".

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وقال "جونسون": "في اللحظة الراهنة يحاول الاتحاد الأوروبي أن يتوصل إلى قرار بشأن ما سوف يفعله... يجب أن نخرج في 31 أكتوبر.

وذكرت وكالة "رويترز" أن على طاولة السفراء الـ27 لدول الاتحاد الأوروبي ثمّة مسوّدة قرار بمنح المملكة المتحدة تمديداً آخر بهدف إتاحة المجال أمام النوّاب في مجلس العموم البريطاني لدراسة الاتفاق والمصادقة عليه، علماً أن دول التكتّل ليست متفقة على مدة التأجيل إذ يريد بعضها مثل إيرلندا أن تمتد حتى 31 يناير القادم، فيما تريد فرنسا تأجيلاً أقصر، ولم تعلن الدول الأخرى موقفها.

اعتبارا من الآن، لا تزال المملكة المتحدة تقف خارج الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، طلب رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون بحزن من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020، بعد أن أجبره البرلمان فعلياً على ذلك بموجب قانون بن الجديد.

في ليلة الثلاثاء، وافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، لكن صوت لصالح الحصول على مزيد من الوقت لفحص صفقة الطلاق، مما دفع جونسون إلى إيقاف التشريع.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إنه سيطلب من زعماء الاتحاد الأوروبي منح البلاد امتدادًا آخر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.