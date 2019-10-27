كأس “كاف”.. نهضة بركان يعود بهزيمة بثنائية نظيفة من مدغشقر

انهزم فريق نهضة بركان لكرة القدم، اليوم الأحد، بهدفين دون رد، ضد مضيفه فوسا جونيور الملغاشي، لحساب ذهاب الدور 32 مكرر لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ودخل طارق السكتيوي مدرب الفريق البرتقالي المواجهة بتشكيلة ضمت، زهير العروبي في حراسة المرمى، ثم يوسوفو دايو، وإسماعيل مقدم، ومحمد عزيز، ومحمد فرحان، بالإضافة لبكر الهلالي، والعربي الناجي، وأمين الكاس، ثم حمدي العشير، وزيد كروش، وعلاء الدين أجراي.

ولم يمهل صاحب الأرض، ممثل كرة القدم الوطنية أكثر من 10 دقائق، ليفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب جيان رازافيندراكوتو، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثان من ركلة جزاء في الوقت البديل للشوط الثاني من اللقاء، لتنتهي المباراة بخسارة النهضة بثنائية نظيفة.

وتقام مباراة العودة، الأحد القادم، على أرضية الملعب البلدي ببركان، حيث سيبحث الفريق البركاني عن تجاوز نتيجة الذهاب، وبلوغ دور المجموعات في المسابقة التي بلغ مباراتها النهائية في النسخة الماضية، قبل أن تمنح ركلات الحظ، اللقب للزمالك المصري.