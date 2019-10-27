جريمة قتل بشعة بالجديدة…ذبح شاب من الوريد الى الوريد!

اهتزت مدينة الجديدة، صباح اليوم الأحد، على خبر وقوع جريمة قتل بشعة، منتصف ليلة السبت/ الأحد، بحي القليعة بعد أن عمد شخص على ذبح شاب من الوريد إلى الوريد.
وحسب مصادر محلية، فإن حي القليعة عرف حالة استنفار، بعد أن عمد شخص من ذوي سوابق العدلية، وحديث الخروج من السجن على ذبح شاب يشتغل حارسا للسيارات.
وأشار المصدر ذاته، أن المتهم استعمل “سيف” من الحجم الكبير في جريمته، حيث وجه للضحية طعنات قاتلة على مستوى البطن، قبل أن يفر من مسرح الجريمة إلى وجهة غير معلومة.
وتم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس، حيث تم وضعه في قسم الإنعاش، في حالة جد خطيرة بين الحياة والموت.
وفور علمها بالخبر انتقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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