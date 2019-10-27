أبرز مواجهات القسم الثاني.. “الكاك” يهدد صدارة المحمدية وبنجرير يستقبل الدشيرة في مباراة القمة

يستقبل النادي القنيطري لكرة القدم، اليوم الأحد، ضيفه شباب المحمدية، في إطار مباريات الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني.

ويبحث الشباب عن تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم، الذي سيضمن له الحفاظ على الصدارة، وهي مهمة ليست سهلة أمام “الكاك”، الذي عاد بأول فوز له، الأسبوع الماضي، ويسعى إلى تحقيق الثاني تواليا، وتقليص الفارق، الذي يفصله عن شباب المحمدية إلى نقطة وحيدة.

وفي قمة هذه الجولة، يستضيف شباب بنجرير ثاني الترتيب، متخلفا بفارق الأهداف عن شباب المحمدية، أولمبيك الدشيرة، الثالث برصيد 9 نقاط، إذ من شأن فوز أحد الفريقين أن يمنحه الصدارة، خصوصا في حال تعثر الشباب أمام النادي القنيطري.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، يحل الكوكب المراكشي، سادس الترتيب بمجموع 7 نقاط، ضيفا على وداد فاس، الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، إذ يتطلع كل منهما إلى تحقيق الفوز، والهروب على منافسه.

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ويستقبل المغرب الرياضي الفاسي صاحب المركز الحادي عشر بمجموع 5 نقاط، في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى ضيفه شباب الريف الحسيمي، بأربع نقاط، في المركز الرابع عشر.

وفي باقي المباريات، يستضيف الراسينغ البيضاوي اتحاد سيدي قاسم، ويرحل وداد تمارة إلى السوالم لمواجهة الشباب المحلي، بينما تقام آخر مباراة، غدا الاثنين، بين جمعية سلا، وشباب أطلس خنيفرة.